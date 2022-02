Het New York International Children's Film Festival opent dit jaar met de Nederlandse animatiefilms Knor en Where is Anne Frank?. Daarnaast beleeft de animatieserie Kop op! haar wereldpremière op het festival dat op 4 maart begint.

De speelfilm Knor beleefde haar wereldpremière eerder deze maand op het internationale filmfestival van Berlijn. De film was daar de opener van het competitieve jeugdprogramma Generation Kplus. Nu opent Knor opnieuw een belangrijk filmfestival.

Het New York International Children's Film Festival krijgt dit jaar een hybride vorm met zowel fysieke als digitale voorstellingen. De vertoningen van Knor, Where is Anne Frank? en Kop op! zijn fysiek te bezoeken. Het festival duurt van 4 tot en met 19 maart.