Een aantal dieven heeft op de set van The Crown in het Engelse Yorkshire een groot aantal spullen meegenomen. Het gaat om ruim 350 voorwerpen met een gezamenlijke waarde van meer dan 200.000 dollar (bijna 180.000 euro), meldt Variety.

Het gaat om onder meer een replica van een Fabergé-ei (Fabergé-eieren zijn zeer kostbare juwelen die rond het eind van de negentiende eeuw zijn gemaakt), een klok, een dressoir, kristallen glazen en negentien kandelaren.

De spullen werden gebruikt voor de opnames van het vijfde seizoen van The Crown. Ze waren uitgestald op een parkeerplaats vlak bij de set en zijn daar gestolen.

De opnames kunnen ondanks de diefstal doorgaan. De politie van Yorkshire onderzoekt de zaak en probeert de gestolen spullen terug te vinden. Er zullen alternatieve decorstukken gebruikt worden voor de set van de populaire Netflix-serie.

Het vijfde seizoen van The Crown verschijnt in november 2022. In de komende reeks afleveringen, die het voorlaatste seizoen van de populaire serie over het Britse koninklijke huis wordt, komen onder meer de huwelijksperikelen van prins Charles en prinses Diana aan bod. Imelda Staunton speelt de rol van koningin Elizabeth.