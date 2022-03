Rico Verhoeven is naast kickbokser ook acteur en steekt steeds meer tijd in zijn tweede carrière. Hij heeft al wat rollen gespeeld waarin hij vooral zijn vechtkunsten laat zien, maar zou ook personages willen vertolken waarbij meer drama komt kijken.

Verhoeven speelde al wat kleinere rollen in Nederlandse producties als Vechtershart en Bon Bini Holland 3, maar ambieert ook een doorbraak in Hollywood. In zijn Amazon Prime Video-docuserie Rico: Dream Big is Verhoevens weg daarnaartoe te zien. Zo belt hij regelmatig met producenten en krijgt hij stuntlessen, om 'veilig' te kunnen vechten in films.

De kickbokser vertelt ook dat hij een meer gelaagde rol wel ziet zitten. "Dramarollen zou ik ook graag willen spelen. Kijk, ik ben groot, zie er getraind uit, dan word je al snel in een hokje geplaatst", vertelt Verhoeven in gesprek met NU.nl.

"Ik ben een stoere guy, maar ook gevoelig. Ik zou heel graag ook die andere kant van mezelf willen laten zien. Een Marvel-superheld spelen lijkt me heel tof, want daarbij komen ook mooie verhalen kijken die je op de juiste manier wil overbrengen."

Rico Verhoeven met Frank Lammers (midden) in Undercover. Rico Verhoeven met Frank Lammers (midden) in Undercover. Foto: Netflix

'Tof als ik met mijn films hetzelfde bereik als met kickboksen'

In de documentaire komt acteur Frank Lammers aan het woord. Hij speelde met Verhoeven in Undercover en in zijn film Herrie in Huize Gerri. "Rico moet nog leren dat niet alles om image draait, hij moet ook lelijk durven zijn", vertelt de acteur over zijn collega.

"Ik kan me daar 100 procent in vinden", zegt Verhoeven daarover. "Maar het zijn allemaal leerprocessen. Als je in een gevechtstraining voor de eerste keer een klap in je gezicht krijgt, denk je ook: wat gebeurt hier?"

Om nog beter te worden als acteur, steekt Verhoeven heel wat uren in zijn ambities. "Ik heb wekelijks Engelse les, doe stuntlessen en probeer contacten te onderhouden. Ik krijg goeie feedback van belangrijke mensen uit de business en ik kan vertellen dat er mooie dingen aankomen."

Zo is Verhoeven bezig met de voorbereidingen voor Black Lotus, zijn eigen actiefilm. Hij speelt daarin niet alleen de hoofdrol, maar is ook co-producer. "Nu alles weer wat normaler wordt, kunnen we beginnen met de voorbereidingen. We hopen in de zomer te beginnen met de opnames. Het is een actiefilm met een sterk, meeslepend verhaal, à la Taken en Man on Fire."

Zijn ultieme doel met acteren? "Iets creëren wat met het kickboksen ook is gebeurd. Mensen weten nu dat er een wedstrijd met mij komt en denken: die wil ik kijken. Ik zou het tof vinden als dat ook gebeurt met mijn films. 'Een nieuwe film met Rico, die moeten we zien!'."