The Blacklist is verlengd met een tiende seizoen. Het negende seizoen loopt momenteel nog, maar de Amerikaanse tv-zender NBC maakt nu al bekend dat de tv-serie doorgaat.

De reden voor de vroege onthulling van het tiende seizoen is dat The Blacklist vanaf deze week weer op vrijdag in plaats van donderdag op de Amerikaanse tv te zien is. Door het uitvallen van de serie Law & Order: For the Defense, waren de eerste negen afleveringen van de negende reeks van The Blacklist op donderdag te zien.

In het tiende seizoen keert in ieder geval hoofdrolspeler James Spader weer terug. Actrice Megan Boone nam aan het einde van het achtste seizoen afscheid van haar hoofdrol in de succesreeks.



Naar The Blacklist kijken in de Verenigde Staten ongeveer 22 miljoen mensen per aflevering. In Nederland is de serie on demand te bekijken via zowel Videoland als Netflix.