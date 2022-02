Aziz Ansari gaat zijn eerste speelfilm regisseren. De Amerikaanse acteur en komiek maakt een komisch drama met Bill Murray en hemzelf in de hoofdrol.

Daarnaast is Ansari verantwoordelijk voor het script en gaat hij de film ook produceren. Het Amerikaanse vakblad Variety meldt dat de film in 2023 in de bioscoop moet verschijnen. Over het plot en de personages is nog niets bekend.

Ansari is bekend als stand-upcomedian en speelde mee in diverse films en series. Voor Netflix maakte hij de serie Master of None, over het (liefdes)leven van een acteur.