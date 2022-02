De Nederlandse actrice Katja Herbers is voor het tweede achtereenvolgende jaar genomineerd voor een Critics Choice Super Award.

Herbers maakt kans op de prijs voor haar rol in de hitserie Evil. De serie is in de race met zes nominaties.



De actrice was afgelopen jaar ook al in de race voor de award. Ze is voor Evil ook genomineerd voor een gewone Critics Choice Award, waarvan de Critics Choice Super Awards afgeleid is.

De organisatie wil met de nieuwe awardshow meer aandacht vestigen op populaire genres als superhelden, sciencefiction, fantasy, actie en horror. Deze categorieën maken meestal minder kans om in de prijzen te vallen bij de bekende grote awardshows.

De prijzen worden op 14 maart uitgereikt, vier dagen voor de Critics Choice Super Award.