No Time To Die, de 25e James Bond-film, is sinds zondag de winstgevendste film over de Britse geheim agent in Nederland. De film heeft 1,7 miljoen bezoekers naar de bioscoop getrokken en een omzet van 20,4 miljoen euro behaald.

Met die resultaten doet No Time To Die het beter dan de vorige recordhouder, Spectre uit 2015. In ons land staat No Time To Die nu op de vierde plaats in de lijst met films met de hoogste omzet aller tijden, meldt distributeur Universal Pictures maandag.

In No Time To Die is Daniel Craig voor de vijfde en laatste keer te zien als 007. In de film neemt Bond het op tegen een maniak die de wereld bedreigt met een virus. De cast bestaat verder uit onder anderen Rami Malek, Léa Seydoux en Lashana Lynch.

De film stond oorspronkelijk gepland voor eind 2019, maar werd eerst door productieproblemen en daarna door de coronapandemie meerdere malen uitgesteld. No Time To Die trok afgelopen najaar over de hele wereld volle zalen. De film maakt eind maart ook kans op drie Oscars, voor beste lied, beste geluid en beste special effects.