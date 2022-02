Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Met deze week onder andere het eerste deel van de documentaire jeen-yuhs: A Kanye Trilogy, de vechtfilm Fistful of Vengeance en Bean: The Movie.

Series

jeen-yuhs: A Kanye Trilogy (seizoen 1)

In de driedelige documentaireserie jeen-yuhs: A Kanye Trilogy, waarvan het eerste deel deze week verscheen, wordt een jonge Ye gevolgd vanaf zijn begindagen als ambitieuze producer die uitgroeit tot een geniale rapper over wie iedereen een mening heeft.

Devotion, a Story of Love and Desire (seizoen 1)

In deze Italiaanse dramaserie lijken Carlo (Michele Riondino) en Margherita (Lucrezia Guidone) het perfecte stel, maar dan komt hun relatie onder spanning te staan. Ze krijgen allebei te maken met verleidingen die ze onmogelijk kunnen weerstaan.

Secrets of Summer (seizoen 1)

De Argentijnse jeugdserie Cielo Grande, ook wel bekend als Secrets of Summer, is het perfecte tussendoortje terwijl je wacht op het nieuwe seizoen van Outer Banks. De Mexicaanse wakeboarder Steffi (Pilar Pascual) gaat naar een afgelegen Argentijns resort om mee te doen aan een wakeboardwedstrijd. Ze is daar niet alleen om te winnen, maar ook om een familiegeheim te ontdekken.

Films

Fistful of Vengeance (2022)

Wu Assassins werd na één seizoen al stopgezet door Netflix, maar het verhaal van de actieserie gaat verder in deze brute vechtfilm. Zelfs als je nog nooit een aflevering hebt gezien, kun je deze Netflix Original gewoon kijken. Kai (Iko Uwais) en zijn vrienden reizen naar Bangkok om wraak te nemen op een moordenaar. Deze missie blijkt gevaarlijker te zijn dan gedacht.

Peter Rabbit 2 (2021)

Het brutale konijn Peter (met de stem van James Corden) heeft het gevoel dat niemand hem aardig vindt en verlaat de boerderij van Thomas (Domhnall Gleeson) en Bea (Rose Byrne). In de grote stad ontmoet hij een oude vriend van zijn vader, die hem al snel in grote problemen brengt.

Back to the Future (1985)

Back to the Future is een film die iedereen gezien hoort te hebben. De klassieker uit de jaren tachtig is na een korte afwezigheid weer terug op Netflix. Tiener Marty McFly (Michael J. Fox) helpt zijn goede vriend Doc Brown (Christopher Lloyd) met zijn nieuwste uitvinding. De excentrieke wetenschapper is overtuigd dat hij met een auto in de tijd kan reizen. Tijdens een test gaat alles fout en belandt Marty in het verleden. Hij moet op zoek naar een jonge Doc om terug te kunnen keren naar de toekomst.

Bean: The Movie (1997)

Na talloze korte filmpjes kreeg Mr. Bean (Rowan Atkinson) in 1997 eindelijk zijn allereerste film. De onhandige Brit werkt als bewaker in een museum en om van hem af te komen, wordt hij naar de Verenigde Staten gestuurd om in een museum in Los Angeles te werken. Daar zorgt de kluns al snel voor veel chaos en verpest hij onder andere een waardevol schilderij.

Truth or Dare: Extended Director's Cut (2018)

Deze versie van horrorfilm Truth or Dare is precies wat de regisseur voor ogen had en bevat veel meer bloed en geweld dan de versie die in de bioscoop verscheen. Een onschuldig spelletje Truth or Dare krijgt grote gevolgen wanneer de spelers door een mysterieuze kracht worden gedood. De enige manier om te overleven is door de waarheid te vertellen of een opdracht goed uit te voeren.

Deze films en series kwamen deze week ook naar Netflix:

