Oud-K3-zangeres Klaasje Meijer zal binnenkort voor het eerst in een Nederlandse bioscoopfilm te zien zijn. Zij speelt, samen met Juvat Westendorp en Cees Geel, een hoofdrol in de nieuwe Nederlandse familiefilm BOEIEN! De opnames zijn deze week van start gegaan, maakte distributeur Just Entertainment vrijdag bekend.

Andere grote rollen in de film zijn voor Sarah Chronis, Edwin Jonker, Ferdi Stofmeel en voormalig Goudkust-ster Filip Bolluyt.

BOEIEN! speelt zich af aan boord van het cruiseschip Rederij De Romantiek. Het doel van kapitein Hartman (Geel) en zijn assistente Jitske (Meijer) is om zoveel mogelijk passagiers aan de liefde te helpen. Zij doen dit door een trouwwedstrijd te organiseren.

De film wordt geregisseerd door Bob Wilbers en geproduceerd door Messercola. Het bedrijf maakte eerder sinterklaasfilms. De nieuwe familiefilm moet vanaf 28 juli in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.