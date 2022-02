Stranger Things krijgt een vijfde en laatste seizoen. Dat laat Netflix donderdag aan Deadline weten. De vierde reeks van de sciencefictionserie gaat op 27 mei in première en wordt opgedeeld in twee delen.

Het tweede deel is vanaf 1 juli te zien op Netflix. Makers Matt en Ross Duffer hebben besloten om het vierde seizoen in twee delen op te splitsen, omdat de negen afleveringen zo'n twee keer langer duren dan de afleveringen uit de vorige drie reeksen.

Eerder lieten de gebroeders Duffer al weten dat er waarschijnlijk na vijf seizoenen een einde komt aan de populaire serie. Dat is nu door hen bevestigd.

Het zal niet het eind zijn van het Stranger Things-universum, beloven de makers. Mogelijk volgt er dus nog een spin-off of een andere serie die gerelateerd is aan de personages.

Opnames vertraagd door pandemie

Fans van de serie moeten al ruim twee jaar wachten op het nieuwe seizoen. Dat komt onder meer door de coronapandemie, waardoor de opnamen waren vertraagd.

Hoofdrolspelers Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin en Noah Schnapp keren allemaal terug in de nieuwe reeks. Verder zijn nieuwe namen als Regina Ting Chen (Queen of the South) en Grace Van Dien (The Village) aan de cast toegevoegd.

Stranger Things debuteerde in 2016 op Netflix en is een van de best bekeken titels van de streamingdienst. De serie speelt zich af in de jaren tachtig en volgt een groep tieners die in aanraking komt met bovennatuurlijke krachten.