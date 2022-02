In het afgelopen televisieseizoen kwamen er in Amerikaanse series een recordaantal lhbtiq+-personages voorbij. 11,9 procent van alle personages was niet-heteroseksueel, laat de lhbtiq+-mediaorganisatie GLAAD donderdag weten via The Hollywood Reporter.

In een onderzoek stelt de organisatie vast dat van de 775 vaste rollen in series er 92 lhbtiq+-personages zijn. Dat is een stijging van 2,8 procent ten opzichte van vorig jaar en daarmee is er een nieuw record gevestigd.

De meeste van deze rollen, 40 procent, zijn lesbische personages. Homoseksuele personages maken 35 procent uit van de lhbtiq+-rollen en 19 procent bestaat uit biseksuele personages. De rest bestaat uit bijvoorbeeld transseksuele of non-binaire personages.

Belangrijke noot bij dit onderzoek is dat het alleen gaat om series die worden uitgezonden door Amerikaanse zenders.

Ook series die te zien zijn via streamingdiensten als Netflix en Amazon zijn onderzocht. In totaal zijn er 358 lhbtiq+-personages te zien in producties van acht verschillende streamingplatforms. Op betaalzenders waren dit er 138, twintig meer dan vorig jaar. Hierbij wordt niet gedeeld welk percentage dit van het totale aantal personages is.

"Dit laat zien dat Hollywood eindelijk op grote schaal lhbtiq+-verhalen vertelt", zegt directeur Sarah Kate Ellis van GLAAD. "In tijden dat anti-lhbtiq+-geweld toeneemt, kunnen media als televisie het tij keren."