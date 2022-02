Nederlandse recensenten zijn positief over de vierde en laatste Jackass-film. Van diverse kranten krijgt de film met hoofdrollen voor Johnny Knoxville en Steve-O drie of zelfs vier sterren.

Het Parool - geeft geen sterren

"Jackass brengt zichzelf op de markt als hersenloos vermaak, en moet vooral niet te serieus genomen worden. Maar de gevolgen zijn echt, ook al schilderen fans van de show ze misschien af als een vrijwillig offer voor iets heiligs (Voor wat? Een paar lachsalvo's? Beroemdheid?). Jackass heeft inderdaad zijn eeuwigheid verdiend en is dus forever. Maar daarmee houdt de franchise de maatschappij een weinig vleiende spiegel voor."

de Volkskrant - 3 sterren

"Jarenlang werden de mannen van Jackass geplaagd door die ene existentiële vraag: hoe onder water een scheet aan te steken? Mocht u sinds de mislukte experimenten uit Jackass Two (2006) eveneens hebben wakker gelegen van deze kwestie, wees dan gerustgesteld: Jackass Forever toont het spektakel in close-up én extreem vertraagd, zodat je ademloos recht in de poeperd van Steve-O kijkt terwijl water, gas en steekvlam een haast atoombomachtige paddenstoelenwolk creëren."

De Telegraaf - 3 sterren

"Het hechte vriendencollectief - met grijze haren en missende tanden - blijkt toch niet onsterfelijk te zijn. En dat is aan de bezorgde gezichten af te lezen. Maar de fans kunnen gerust zijn: voorlopig kan Team Jackass nog door. Want met nieuwe leden als surfer Sean 'Poopies' McInerney, comédienne Rachel Wolfson en skater Eric Manaka staat de volgende generatie al klaar."

Trouw - 4 sterren

"Het regende de afgelopen weken viersterrenrecensies in de Angelsaksische pers, vanuit de gedachte dat de film perfect doet wat hij beoogt: lol maken met bizarre stunts. En inderdaad: als je van geplette scrotums houdt, schorpioenenbeten met verstijvend botoxeffect, scrotums die als boksbal gebruikt worden, scheten laten bij een vlam, andere dingen met scrotums, dan is Jackass Forever perfect. De film wil heel duidelijk nergens over gaan en daar geld mee verdienen, zolang de cast nog niet met jicht en doofheid kampt."

NRC - vier sterren

"De humor van Jackass blijft extreem smaakgevoelig - sommige kijkers zullen niet kunnen lachen als volwassen mannen zichzelf laten centrifugeren en daarna alles onderkotsen. Maar binnen het eigen heldere, beperkte concept ligt het tempo hoog en het aantal scènes dat doel mist opvallend laag."

AD - 3 sterren

"Opvallend is ditmaal de haast obsessieve fascinatie voor de balzak. Dat al die vaak pijnlijke grappen (er is bijvoorbeeld een quiz op 'basisschoolniveau' waarin een fout antwoord leidt tot een loeiharde pets op je testikels) niet tot ziekenhuisopnames en onvruchtbaarheid hebben geleid, is een wonder. De oude garde bestaat nu deels uit vijftigers, maar dat maakte niemand ene 'zak' uit. O, en er doet eindelijk eens een vrouw mee. Zij ondergaat onder meer een alternatieve botoxbehandeling waarin ze zich door een giftige schorpioen in haar lippen laat steken. Ja, je moet er wat voor overhebben om jezelf een echte Jackass te mogen noemen."

