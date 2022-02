Een rechter heeft bepaald dat er voorlopig geen foto's, video's of audio-opnames aangaande het overlijden van Bob Saget vrijgegeven mogen worden, meldt Billboard. Dit besluit volgt op een verzoek van de weduwe van de acteur, Kelly Rizzo, en zijn drie volwassen dochters die juridische stappen ondernamen tegen verdere bekendmaking van gegevens over Sagets dood.

Rizzo en haar stiefdochters dienden dit verzoek in bij de rechtbank in Orlando, de Amerikaanse stad waar de acteur op 9 februari onverwacht op 65-jarige leeftijd om het leven kwam en in zijn hotelkamer aangetroffen werd.

Volgens de rechter zou openbaarmaking van foto's, video's en audio-opnames de familie "onnodig veel pijn en verdriet doen". Volgens de rechter is het belangrijk de privacy van de familie voorop te stellen en hen tijd en ruimte te geven om hun verdriet te verwerken.

Eerder maakten de weduwe en dochters Aubrey, Jennifer en Lara bekend dat Saget is overleden aan verwondingen aan zijn hoofd. "De autoriteiten hebben geconcludeerd dat hij bij een val zijn hoofd ernstig heeft gestoten, daar niet de ernst van heeft ingezien en is gaan slapen. Er zijn geen drugs of alcohol aangetroffen", lieten zij toen weten.

Amerikaanse media vroegen het autopsierapport op en legden dat voor aan experts. Zo liet The New York Times twee neurochirurgen aan het woord die stelden dat de verwondingen die in het rapport worden omschreven in de regel alleen worden aangetroffen bij mensen die bijvoorbeeld met een honkbalknuppel op hun hoofd zijn geslagen of een val van twee verdiepingen hebben gemaakt.