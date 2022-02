Regisseur John Krasinski gaat een derde deel in de horrorfilmreeks A Quiet Place maken. Krasinski, die ook schrijver en producent van de films is en een rol speelde in het eerste deel, kondigde dinsdag aan dat deel drie in 2025 moet verschijnen.

Het derde deel van de filmreeks staat los van een spin-off die ook al werd aangekondigd. Deze film wordt gemaakt door regisseur Michael Sarnoski en speelt zich af in de wereld van de A Quiet Place-films, maar vertelt een opzichzelfstaand verhaal. De spin-off moet in september van 2023 uitkomen.

De eerste A Quiet Place-films gingen over een gezin dat moet overleven in een postapocalyptische wereld waarin buitenaardse monsters leven die blind zijn, maar een zeer goed gehoor hebben. Het is dus zaak om zo weinig mogelijk geluid te maken.

Beide films waren een commercieel succes. Het eerste deel uit 2018, waarin Krasinksi en zijn vrouw Emily Blunt de ouders van het gezin speelden, werd gemaakt voor 17 miljoen dollar (een kleine 15 miljoen euro) - kosten als marketing niet meegerekend - en leverde 350 miljoen dollar (308 miljoen euro) op.

Krasinski ging vervolgens aan de slag met een tweede deel. Op 8 maart 2020 werd er een feestelijke première gehouden voor A Quiet Place Part II, maar nog voordat de film in roulatie kon gaan, sloten bioscopen wereldwijd vanwege de uitbraak van COVID-19. De film kwam uiteindelijk veertien maanden later uit en harkte een kleine 300 miljoen dollar (264 miljoen euro) binnen.