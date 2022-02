De weduwe van Bob Saget neemt samen met de drie volwassen dochters van de acteur en comedian juridische stappen tegen verdere openbaarmaking van gegevens over zijn dood. De Full House-acteur overleed onverwachts op 65-jarige leeftijd begin januari.

De nabestaanden stellen volgens ABC News in rechtbankdocumenten dat er geen publiek belang is om verdere documentatie over de dood van Saget openbaar te maken. Ze vragen om een rechterlijk bevel dat ervoor moet zorgen dat het politiekorps van Orange County in Florida en het medisch team dat de autopsie uitvoerde geen gegevens "waaronder foto's, videobeelden, geluidsopnames en autopsie-informatie" meer mogen vrijgeven.

Het viertal noemt hun privacy als reden voor het bevel en schrijft dat zij er emotioneel onder zullen lijden als details rond de dood van hun man en vader blijven rondzingen.

Eerder maakten weduwe Kelly en dochters Aubrey, Jennifer en Lara bekend dat Saget is overleden aan verwondingen aan zijn hoofd. "De autoriteiten hebben geconcludeerd dat hij bij een val zijn hoofd ernstig heeft gestoten, daar niet de ernst van heeft ingezien en is gaan slapen. Er zijn geen drugs of alcohol aangetroffen", lieten zij toen weten.

Enkele Amerikaanse media vroegen het autopsierapport op en legden dat voor aan experts. Zo liet de New York Times twee neurochirurgen aan het woord die stelden dat de verwondingen die in het rapport worden omschreven in de regel alleen worden aangetroffen bij mensen die bijvoorbeeld met een honkbalknuppel op hun hoofd zijn geslagen of een val van twee verdiepingen hebben gemaakt.