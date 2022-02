Spider-Man: No Way Home is de succesvolste bioscoopproductie over de Spider-Man die ooit in de Nederlandse bioscopen heeft gedraaid. Het nieuwste deel in de reeks heeft inmiddels 6,7 miljoen euro opgebracht en 561.000 bezoekers getrokken.

Spider-Man: Far From Home, het vorige deel, stond tot nu toe bovenaan de lijst. Het record geldt niet alleen voor de Spider-Man-films van producent Marvel, maar ook voor eerdere delen die de afgelopen twintig jaar uitkwamen.

Spider-Man: No Way Home heeft internationaal al meerdere records gebroken. Wereldwijd heeft de film al meer dan 1,8 miljard dollar (bijna 1,6 miljard euro) opgebracht, waarmee het de best bezochte film van 2021 was. De film draait nog steeds in meer dan 120 Nederlandse zalen.

In Spider-Man: No Way Home worstelt de titelheld, gespeeld door de Britse acteur Tom Holland, ermee dat iedereen zijn geheime identiteit kent. Hij benadert Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) om de situatie te veranderen.