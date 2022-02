De Canadese regisseur Ivan Reitman is afgelopen weekend op 75-jarige leeftijd overleden. De in Slowakije geboren filmmaker maakte in de jaren tachtig en negentig furore met een reeks succesvolle comedy's, waaronder de Ghostbusters-films.

Zijn familie bevestigde zondag in een verklaring dat Reitman zaterdag in zijn slaap is gestorven. Zijn dood kwam onverwachts. "Het troost ons dat zijn werk als filmmaker zoveel mensen over de hele wereld gelach en geluk heeft gebracht."

Naast de twee Ghostbusters-films uit 1984 en 1989 regisseerde Reitman ook Twins (1988), Kindergarten Cop (1990) en Fathers' Day (1997). Hij was tevens producent van onder meer Beethoven (1992) en Space Jam (1996).

Zijn zoon Jason Reitman regisseerde vorig jaar de sequel Ghostbusters: Afterlife, waarvan Ivan Reitman ook een van de producenten was.