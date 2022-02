Een zeldzame videoband van de film Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) wordt geveild bij veilingsite Goldin Auctions.

De veilingsite verwacht dat de tape rond de 60.000 dollar (bijna 53.000 euro) zal opbrengen.

Star Wars: Episode IV - A New Hope is de eerste film uit de Star Wars-reeks. Het gaat om de eerste videoband die werd verkocht. Hiermee konden fans de sciencefictionfilm voor het eerst thuis kijken. Het exemplaar dat wordt geveild zit nog in de originele plastic verpakking.

Op de site worden ook andere videobanden van filmklassiekers zoals Jurassic Park, Gremlins en Close Encounters of The Third Kind geveild. Er kan tot en met 24 februari op de items worden geboden.