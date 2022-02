Streamingdienst Amazon Prime komt met een vervolgserie op de films Blade Runner en Blade Runner 2049. Volgens Variety gaat de reeks Blade Runner 2099 heten.

Ridley Scott hintte vorig jaar al op een Blade Runner-serie. Nu is bekend dat hij als uitvoerend producent bij de show betrokken is. Verdere details zijn nog niet gedeeld. Wel doet de titel Blade Runner 2099 vermoeden dat de serie zich vijftig jaar na de laatste film afspeelt.

De eerste film uit 1982, met Harrison Ford en Rutger Hauer, ging over een - toen - toekomstig Los Angeles in het jaar 2019 waarin niet van mensen te onderscheiden androïden in de stad leven. Zij waren gevlucht van de ruimtekolonies waar ze te werk gesteld werden en het is aan een speciale politie-eenheid, de Blade Runners, om ze op te sporen. In 2017 verscheen het vervolg, wederom met Ford maar ook met Ryan Gosling en Jared Leto.