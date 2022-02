Bob Odenkirk zegt dat hij afgelopen juli op de set van de tv-serie Better Call Saul "even geen hartslag had".

De 59-jarige acteur kreeg na een hartaanval drie elektrische schokken om zijn hart weer goed te laten werken, vertelt hij in een interview met The New York Times.

De hoofdrolspeler uit de successerie nam even pauze, omdat hij al de hele dag aan het filmen was. In de pauze kreeg hij een hartaanval. Odenkirk zegt blij te zijn dat medeacteurs Patrick Fabian en Rhea Seehorn in de buurt waren.

Seehorn vertelde de acteur later dat hij blauwgrijs zag. De artsen werden erbij gehaald en Odenkirk werd gereanimeerd. Vervolgens kreeg hij elektrische schokken toegediend. De eerste twee pogingen mislukten, maar de derde keer kreeg hij "het hartritme terug". Hij kan zich het incident zelf niet meer herinneren.

Odenkirk kwam er in 2018 achter dat hij last had van aderverkalking. Hij zag toen af van een behandeling, wat uiteindelijk tot complicaties leidde. De acteur werd na de hartaanval met spoed naar het Presbyterian Hospital gebracht, waar hij vervolgens werd geopereerd.

Odenkirk mocht afgelopen september weer aan het werk.