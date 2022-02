Komiek en acteur Bob Saget is volgens de Amerikaanse autoriteiten overleden aan een hersenbloeding. In het hotel waar hij verbleef zou de 65-jarige acteur zijn achterhoofd hebben gestoten en niet hebben geweten hoe ernstig hij er aan toe was, schrijft TMZ. Zijn familie heeft het nieuws bevestigd.

Saget was op komedietournee en verbleef in het Ritz-Carlton Hotel in Orlando, Florida. Daar stootte hij zijn achterhoofd, mogelijk bij een val, en kreeg hij een flinke bult. De acteur werd in zijn bed aangetroffen, autoriteiten vermoeden nu dat hij is gaan slapen zonder te weten hoe ernstig zijn hoofd er aan toe was.

In het onderzoeksrapport staat dat Saget geen verdovende middelen in zijn systeem had. De dag van zijn overlijden had hij nog een optreden gedaan in Orlando waar niets aan de hand leek.

In een reactie zegt de familie te hopen dat mensen vooral Sagets liefde en humor zullen onthouden. "En de les die hij ons allemaal heeft geleerd: wees aardig voor iedereen, laat de mensen van wie je houdt dat weten en blijf in moeilijke tijden lachen en elkaar knuffelen."