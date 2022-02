Rita Ora heeft een rol te pakken in de prequelserie van Beauty and The Beast voor Disney+. De Britse popster speelt een "vluchteling met verrassende vaardigheden en een groot geheim", meldt Variety.

Voor Ora zal het niet haar acteerdebuut worden. Ze was eerder te zien in films als Fast & Furious 6, Southpaw, Pokémon: Detective Pikachu en de Fifty Shades-trilogie.

Het verhaal van de serie speelt zich af voor dat van de liveactionfilm Beauty and The Beast uit 2017, die weer werd gebaseerd op de gelijknamige animatieklassieker uit 1991. Acteurs Luke Evans en Josh Gad, die in de live-actionversie te zien waren als respectievelijk Gaston en LeFou (Louie), keren voor de serie terug in hun rol.

Wanneer de afleveringen op Disney+ verschijnen, is nog niet bekendgemaakt.