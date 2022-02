De film The Power of the Dog maakt met twaalf nominaties kans op de meeste Oscars, maar uit de lijst zijn nog tal van andere leuke weetjes te halen. NU.nl zet er een aantal voor je op een rij.

Verloofden Kirsten Dunst en Jesse Plemons allebei voor het eerst genomineerd

Kirsten Dunst en Jesse Plemons zijn in het echte leven verloofd en hebben samen twee kinderen. Ze spelen een stel in The Power of the Dog én zijn beiden voor het eerst genomineerd voor een Oscar. Dunst is genomineerd in de categorie beste vrouwelijke bijrol en Plemons in de categorie beste mannelijke bijrol. Eerder waren ze al samen te zien in Fargo, waarin ze ook een stel speelden.

Ook Penélope Cruz en Javier Bardem, die twaalf jaar getrouwd zijn, maken dit jaar allebei kans op een Oscar. Cruz is genomineerd in de categorie beste actrice dankzij haar rol in Parallel Mothers en Bardem in de categorie beste acteur met de film Being the Ricardos.

Het komt niet vaak voor dat filmkoppels in hetzelfde jaar worden genomineerd voor een Oscar. Eerder overkwam dat onder anderen Greta Gerwig (beste aangepaste script voor Little Women) en Noah Baumbach (origineel script voor Marriage Story).

Jane Campion eerste vrouw met twee nominaties in categorie beste regisseur

Jane Campion heeft met The Power of the Dog haar tweede nominatie in de categorie beste regisseur te pakken. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke regisseur die twee nominaties in die categorie op haar naam heeft staan. De eerste was voor de film The Piano uit 1994. De prijs ging toen aan haar neus voorbij.

Denzel Washington is de vaakst genomineerde zwarte acteur

Denzel Washington maakt kans op de prijs voor de beste acteur dankzij zijn rol in de film The Tragedy of Macbeth. Daarmee komt zijn totale aantal nominaties op tien. Hij blijft daarmee de meest genomineerde zwarte acteur in de geschiedenis van de Oscars.

Will Smith is de tweede zwarte acteur ooit die is genomineerd in de categorieën beste film én beste acteur. Hij is voor zijn bijdrage aan King Richard zowel als producent als acteur genomineerd. Eerder lukte Washington dat met de film Fences (2016).

Flee eerste film met nominaties voor animatie, documentaire en beste buitenlandse film

De Deense animatiefilm Flee werd dinsdag genomineerd in de categorieën beste animatie, beste documentaire en beste buitenlandse film. Dat is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de Oscars. Flee, geproduceerd door Riz Ahmed en geregisseerd door Jonas Poher Rasmussen, vertelt het waargebeurde verhaal van de homoseksuele Amin Nawabi. Hij vluchtte als tiener uit zijn thuisland Afghanistan en kwam terecht in Denemarken, waar hij bevriend raakte met Rasmussen.

Troy Kotsur eerste dove genomineerde acteur

Acteur Troy Kotsur is dankzij zijn spel in CODA de eerste dove acteur die voor een Oscar genomineerd is. In de film speelt hij Frank Rossi, een dove man die allerlei tegenslagen moet doorstaan, terwijl hij zijn eigen zaak probeert te runnen. Hij heeft een dochter die wel hoort. Ze is de enige in haar gezin die kan horen. In de Verenigde Staten wordt een horend kind met dove ouders aangeduid als CODA: child of deaf adults.

Marlee Matlin, die ook een rol in CODA heeft, was in 1986 de eerste dove actrice die voor een Oscar genomineerd werd. Ze verzilverde de nominatie voor haar rol in Children of a Lesser God.