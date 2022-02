The Power of the Dog van Jane Campion is de grootste kanshebber voor een beeldje bij de Oscars, die op 27 maart worden uitgereikt. De film heeft twaalf nominaties te pakken, maakten acteurs Tracee Ellis Ross and Leslie Jordan dinsdag bekend.

De film, met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol, maakt kans in onder meer de belangrijkste categorie: beste film. Daarnaast is Cumberbatch genomineerd voor de Oscar voor de beste acteur en Campion voor die voor de beste regisseur.

Op de lijst met beste acteurs in een bijrol staan Jesse Plemons en Kodi Smit-McPhee uit The Power of the Dog. Kirsten Dunst, die verloofd is met Plemons, is dankzij haar rol in dezelfde film genomineerd in de categorie beste vrouwelijke bijrol.

Ook Dune, waarin Timothée Chalamet de hoofdrol speelt, heeft met tien nominaties een grote kans om in de prijzen te vallen. De sciencefictionfilm is ook kanshebber in de categorie beste film. De andere acht genomineerden zijn Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley en West Side Story.

De categorie telde de afgelopen jaren steeds tussen de vijf en tien nominaties (vorig jaar waren het er acht). Dit jaar moesten het er echter tien zijn - het maximumaantal - om een diversere en inclusievere lijst neer te kunnen zetten.

Liedjesschrijver Diane Warren werd genomineerd met haar lied Somehow You Do uit de film Four Good Days, waarmee ze nu de vaakst voor een Oscar genomineerde vrouw is die nog nooit heeft gewonnen.

Will Smith, die kans maakt op een beeldje in de categorie beste acteur dankzij zijn spel in King Richard, is voor het eerst in vijftien jaar weer genomineerd voor een Oscar. In 2007 maakte hij kans met zijn rol in The Pursuit of Happyness en in 2002 met zijn rol in Ali, maar hij won nog nooit.