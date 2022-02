Village Roadshow Entertainment Group, een van de productiebedrijven die heeft meegewerkt aan The Matrix Resurrections, neemt juridische stappen tegen Warner Bros. De film kwam op 22 december uit in de Amerikaanse bioscopen en diezelfde dag werd de titel ook toegevoegd aan het aanbod van streamingdienst HBO Max. Dat gaat tegen de gemaakte afspraken in.

Ook is de release van negatieve invloed geweest op de bioscoopopbrengsten, meldt The Wall Street Journal. De film bracht tot nu toe ruim 150 miljoen dollar op (ruim 130 miljoen euro), een stuk minder dan het budget van het derde Matrix-vervolg (190 miljoen dollar).

The Matrix Resurrections zou pas op HBO Max mogen verschijnen als de film niet meer in de bioscopen te zien is. In plaats daarvan kwam de titel gelijktijdig op de streamingdienst en in de bioscopen uit.

Inmiddels is de film weer verwijderd van HBO Max. Nieuwe titels die gelijktijdig in de bioscopen en op de streamingdienst verschijnen, blijven namelijk maar een maand beschikbaar.

The Matrix verscheen in 1999, gevolgd door The Matrix Revolutions (2003) en The Matrix Reloaded (2003). In The Matrix Resurrections zit Neo opnieuw gevangen in de wereld van de Matrix, maar hij is zich daar niet van bewust. In plaats van de rode pil, die hem de werkelijkheid laat zien, neemt hij de blauwe pil waarmee hij in een illusie blijft leven. De film is momenteel te zien in de Nederlandse bioscopen.