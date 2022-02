De Golden Raspberry Awards, ook wel Razzies genoemd, hebben voor Bruce Willis een aparte categorie in het leven geroepen. De organisatie van de prijzen voor de slechtste films van het jaar heeft hiervoor alle films van de acteur uit 2021 genomineerd.

De titel van de categorie is 'de slechtste acteerprestatie van Bruce Willis in 2021'. Tot de genomineerde films horen onder meer American Siege, Out of Death en Fortress. In totaal zijn er acht titels genomineerd.

In de categorie slechtste film maken Diana the Musical, Infinite, Karen, Space Jam: A New Legacy en The Woman in the Window kans. Hoofdrolspeler uit laatstgenoemde film, Amy Adams, maakt ook kans op de 'prijs' voor slechtste actrice en is tevens kanshebber in de categorie slechtste vrouwelijke bijrol (voor de film Dear Evan Hansen).

Ook actrice Taryn Manning (Orange is the New Black) is tweemaal genomineerd voor haar rollen in de films Karen en Every Last One of Them.

Music, het regiedebuut van zangeres Sia, won in 2021 de meeste Razzies. Over Music ontstond ophef omdat een autistisch personage in de film niet door iemand met autisme werd gespeeld.