De HBO-hit Euphoria krijgt een vervolg. De serie met Zendaya in de hoofdrol krijgt een derde seizoen, zo heeft de streamingdienst aangekondigd.

De tweede reeks is sinds vorige maand te zien in landen waar HBO Max al verkrijgbaar is. De serie was tot voor kort ook via Ziggo te volgen, maar die zender heeft sinds dit jaar geen uitzendlicentie meer. Op 8 maart wordt HBO Max in Nederland geïntroduceerd.

Euphoria vertelt over het zeventienjarige aan drugs verslaafde meisje Rue, gespeeld door Zendaya. De serie wordt sinds de première geprezen door recensenten en kijkers. Zo sleepte Euphoria al meerdere Emmy Awards in de wacht.