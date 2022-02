Macaulay Culkin gaat een documentaire maken over ouder worden en hoe je daarmee moet omgaan, schrijft Variety.

Culkin, voornamelijk bekend van zijn rol als Kevin McCallister in Home Alone, die hij speelde toen hij tien jaar oud was, vierde vorig jaar zijn veertigste verjaardag. Miljoenen mensen reageerden daar verbaasd op.

In de documentaire, die Macaulay Culkin's Midlife Crisis gaat heten, reist Culkin de wereld over en vraagt hij zich af wat er allemaal bij het proces van ouder worden hoort, inclusief het vaderschap en relaties met partners en vrienden.

"In plaats van een big deal maken van deze leeftijd, moeten we er gewoon een show over maken. Klinkt logisch volgens mij", zegt de acteur over het project.

Culkin is verloofd met actrice Brenda Song, met wie hij een zoon heeft.