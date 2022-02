Er komt een nieuw vervolg van de horrorfilmreeks Scream, maakt The Hollywood Reporter donderdag bekend. Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett, het regieduo dat sinds het recentste deel is betrokken bij de film, gaan het vervolg regisseren.

James Vanderbilt en Guy Busick schreven het script van het vijfde Scream-deel, dat nu in de bioscopen draait, en keren terug voor de film met de werktitel Scream 6. De opnames starten waarschijnlijk al komende zomer.

Het recentste deel in de Scream-reeks ging in Amerika in januari in première. Wereldwijd bracht de horrorfilm tot nu toe ruim 60 miljoen dollar (52 miljoen euro) op. In Nederland is de film sinds deze week te zien.

Het is nog niet bekend of er hoofdrolspelers uit Scream 5 terugkeren in het nieuwe deel.

Het vijfde Scream-deel speelt zich 25 jaar na de eerste moorden in Woodsboro af. Het plaatsje wordt opnieuw opgeschrikt door een reeks moorden, gepleegd door de iconische 'Ghostface'. Sidney Prescott (Neve Campbell), die in de andere delen het doelwit van de dader(s) was en inmiddels ergens anders woont, besluit na een nieuwe moord terug te keren naar Woodsboro.

Scream, onder regie van Wes Craven, ging in 1996 in première. Craven regisseerde ook de drie vervolgen. Bettinelli-Olpin en Gillett zijn de opvolgers van de regisseur, die in 2015 overleed.