Channing Tatum wil geen Marvel-films meer zien nadat er een streep werd gehaald door Gambit, de superheldenfilm waarin hij zelf de hoofdrol zou spelen.

De 41-jarige Magic Mike-acteur zou het X-Men-personage Gambit in 2016 spelen in een gelijknamige film. Ook was het de bedoeling dat hij samen met producent Reid Carolin de film zou produceren en regisseren.

Een groot deel van de productie was al voorbereid, maar vlak voordat de opnames van start zouden gaan gaf de studio toch geen groen licht.

"Ze wilden niet dat wij het gingen regisseren", vertelt de acteur in gesprek met Variety. "Ze wilden eigenlijk iedereen, als wij het maar niet waren, omdat we nog geen regie-ervaring hadden."

Tatum is naar eigen zeggen "getraumatiseerd geweest" door het besluit. "Ik kan me er sindsdien niet toe zetten om Marvel-films te kijken. Ik vond het personage Gambit zo geweldig en cool. Het voelde alsof ik afscheid moest nemen van een goede vriend, omdat ik er zo enorm klaar voor was om gestalte aan hem te geven."