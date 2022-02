Dune is met elf nominaties de grootste kanshebber bij de BAFTA Awards. De sciencefictionfilm met Timothée Chalamet in de hoofdrol maakt onder meer kans op de prijs voor beste film.

Daarnaast is de film genomineerd voor prijzen in categorieën als kostuums, casting, editing, filmmuziek, cinematografie en adapted screenplay. Opvallend genoeg is regisseur Denis Villeneuve niet genomineerd in de categorie voor beste regisseur. Chalamet maakt ook geen kans in de categorie beste acteur.

De acteurs die wel genomineerd werden voor hun hoofdrol zijn Adeel Akhtar (Ali & Ava), Mahershala Ali (Swan Song), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Leonardo Dicaprio (Don't Look Up), Stephen Graham (Boiling Point) en Will Smith (King Richard).

Bij de vrouwen maken Lady Gaga (House Of Gucci), Alana Haim (Licorice Pizza), Emilia Jones (CODA), Renate Reinsve (The Worst Person in the World), Joanna Scanlan (After Love) en Tessa Thompson (Passing) kans op de prestigieuze prijs.

Na Dune wist de Netflix-western The Power of the Dog de meeste nominaties in de wacht te slepen. De film maakt kans op acht prijzen, waaronder die voor beste film en beste regisseur.