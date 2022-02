Dolly Parton is met Kelly Clarkson de studio ingedoken voor een nieuwe versie van haar hit 9 to 5 uit 1980, schrijft Variety. Het nummer is bedoeld voor de documentaire Still Working 9 to 5, die in maart in première gaat op het festival SXSW.

In de documentaire worden actrices en andere vrouwelijke medewerkers van de film 9 to 5, die eveneens uit 1980 stamt, geïnterviewd. In die comedy zijn Jane Fonda, Lily Tomlin en Parton het seksistische gedrag van hun baas zat en komen ze in actie.

In de film blikken de drie vrouwen en andere medewerkers terug op het maken van 9 to 5, een film die de manier waarop vrouwen werden behandeld in de zakenwereld aan de kaak wilde stellen op een zo luchtig mogelijke manier, om zo toch een groot publiek te bereiken.

Ook actrices uit een 9 to 5-Broadwayshow uit 2009, onder wie Allison Janey, komen aan het woord in Still Working 9 to 5. Rita Moreno, die in 1980 in een op de film gebaseerde sitcom te zien was, doet ook mee aan het project.

De nieuwe versie van het lied van Parton en Clarkson heeft een minder vrolijke toon dan het origineel, legt een van de regisseurs van de docu uit. "In Dolly's eerste uitvoering klonk flink wat hoop. Deze versie is wat melancholischer, omdat vrouwen 42 jaar na de verschijning van het liedje nog vechten voor gelijke behandeling."

Woensdag werd bekend dat ook de thriller Bodies, Bodies, Bodies, het internationale regiedebuut van Halina Reijn, in première gaat op SXSW. Het festival vindt half maart plaats in de stad Austin in de Amerikaanse staat Texas.