Chris Noth is na diverse beschuldigingen van seksueel misbruik niet alleen verwijderd uit de laatste aflevering van And Just Like That..., maar de acteur is ook niet te zien in de documentaire over de Sex and the City-opvolger.

In de documentaire krijgen fans een kijkje achter de schermen en worden de acteurs, schrijvers en medewerkers gedurende de opnameperiode gevolgd. Op de dag waarop de docu verschijnt, wordt ook de laatste aflevering van het seizoen uitgezonden, meldt E Online.

Noth, die de rol van Mr. Big speelde in de serie, kwam in opspraak nadat hij door vijf vrouwen werd beschuldigd van seksueel misbruik, een poging tot aanranding en verkrachting. De 67-jarige acteur zegt onschuldig te zijn en zegt dat alle seksuele contacten met wederzijdse instemming hebben plaatsgevonden.

Hoofdrolspelers Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis namen publiekelijk afstand van hun collega nadat de vrouwen hun verhaal naar buiten had gebracht.