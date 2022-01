Kasper van Kooten speelt mee in de soapserie Morgen Voor Jou, die exclusief op TikTok wordt uitgezonden. Eerder werden er al series, musicals en concerten exclusief voor het medium gemaakt, maar nog niet eerder verscheen er een professioneel gemaakte dagelijkse soapserie alleen voor TikTok.

Op zondag staan in totaal drie afleveringen online, waarvan de eerste afgelopen donderdag uitkwam. Tot nu toe hebben ruim een half miljoen mensen naar de afleveringen gekeken en heeft het account bijna 3.200 volgers.

"Kasper reageerde direct enthousiast toen wij hem benaderden voor deze serie. Volgens hem ben je nooit te oud voor nieuwe media", zegt Joey Scheufler, eigenaar van Prappers Media Group, die de serie produceert.

Ook onder anderen Marco Spadaro, vooral bekend van zijn TikTok-account, en Veerle Peters (SpangaS) spelen in de serie. De vijftigjarige Van Kooten was eerder in onder meer de televisieseries All Stars en De Co-assistent te zien. Naast acteur is Van Kooten cabaretier, presentator en muzikant.