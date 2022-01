Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Deze week kregen we onder meer het einde van The Sinner voorgeschoteld en kunnen we beginnen aan een nieuw Snowpiercer-seizoen.

Series

The Sinner (seizoen 4)

Detective Harry Ambrose (Bill Pullman) is eigenlijk met pensioen en viert vakantie met zijn vriendin Sonya (Jessica Hecht). Ze verblijven op een rustig visserseilandje, maar de verdwijning van een jonge vrouw zet de boel op zijn kop. Harry schiet nog één keer te hulp in dit allerlaatste seizoen van The Sinner. Hij ontrafelt een bizar mysterie terwijl hij ook tegen persoonlijke demonen moet vechten.

60 Bekijk hier de trailer van The Sinner seizoen 4

Snowpiercer (seizoen 3)

De postapocalyptische dramaserie Snowpiercer is weer begonnen op Netflix. We krijgen nu elke week een nieuwe aflevering. In Snowpiercer volgen we de enige overlevenden van een globale klimaatramp. Ze zitten vast in een rijdende trein - de enige manier om aan de dodelijke vrieskou buiten te ontsnappen.



The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window (seizoen 1)

Deze lange titel is een verwijzing naar de slecht ontvangen Netflix-thriller The Woman in the Window. In deze parodieserie volgen we de getraumatiseerde kunstenares Anna (Kristen Bell), die zichzelf opsloot en nu vooral naar de buren gluurt en wijntjes wegtikt. Ze raakt ervan overtuigd dat haar nieuwe charmante buurman een moordenaar is en gaat op onderzoek uit.

151 Bekijk hier de trailer van The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

In From the Cold (seizoen 1)

In de spionagethriller In From the Cold moet de voormalige Russische spionne Jenny Franklin, nu alleenstaande moeder, haar door de KGB gegeven superkrachten inzetten. Er duikt een mysterieuze moordenaar op die dezelfde krachten (gedaanteverwisseling) lijkt te bezitten en Jenny is de enige die de moordenaar kan stoppen.

All Of Us Are Dead (seizoen 1)

De pleuris breekt uit op een Zuid-Koreaanse middelbare school wanneer scholieren opeens in zombies veranderen. De leerlingen die willen overleven moeten zich naar buiten zien te vechten terwijl elke kleine misstap al fataal kan zijn.



I Am Georgina (seizoen 1)

Maak kennis met Georgina Rodríguez. Moeder, influencer, zakenvrouw en partner van Cristiano Ronaldo. In deze realityserie geeft ze een inkijkje in haar jetsetleven.

Films

Wrong Turn (2021)

In deze horrorfilm leggen zes vrienden een bekende hiking trail af, maar ze besluiten van het gebaande pad af te dwalen. Hadden ze beter niet kunnen doen: de groep wordt geconfronteerd met 'The Foundation', een moordlustige sekte die zich aangevallen voelt.



Home Team (2022)

Comedian Kevin James (The King of Queens) speelt de gevallen NFL-coach Sean Peyton die na een schorsing een jeugdfootballteam gaat coachen. Ondertussen probeert hij een betere band met zijn zoon te krijgen. Deze familiecomedy is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Deze films en series verschenen deze week ook op Netflix:

The Little Soldier (1947)

Singles (1992)

My Father (2004)

Le Sourire (1994)

Slice of Life (2002)

Spray of the Days (1968)

Les Frères soeur (2000)

I Am A Dancer (1972)

France Société Anonyme (1974)

Three Songs for Benazir (2021)

Neymar: The Perfect Chaos (seizoen 1)

Ada Dapper, Wetenschapper (seizoen 1)

Aziz Ansari: Nightclub Comedian (2022)

Chosen (seizoen 1)

Dennou Coil (2007)

Incastrati (seizoen 1)

Feria: La luz más oscura (seizoen 1)

Angry Birds: Summer Madness (seizoen 1)

Love.net (2011)

Kapil Sharma: I'm Not Done Yet (2022)

The Orbital Children (seizoen 1)

Getting Curious with Jonathan van Ness (seizoen 1)