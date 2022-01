De Nederlandse film De Belofte van Pisa is in de prijzen gevallen op het Breaking TV Film Festival in Londen. De verfilming van het boek van Mano Bouzamour won de prijs voor beste film en Norbert ter Hall werd verkozen tot beste regisseur.

De Belofte van Pisa was ook genomineerd in de categorieën beste acteur (Shahine El-Hamus) en beste actrice (Olivia Lonsdale). De film is vaker in de prijzen gevallen. Zo won El-Hamus voor zijn rol al het Gouden Kalf voor beste acteur.

De film vertelt het verhaal van de Marokkaanse Sam die, op de dag dat zijn oudere broer Mo door de politie wordt opgepakt, wordt toegelaten op een prestigieuze muziekacademie. Sam leert zijn talent te benutten, wordt verliefd en vindt uiteindelijk zijn eigen stem. De hoofdrollen worden gespeeld door El-Hamus, Lonsdale en Yorick van Wageningen.