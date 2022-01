Toen Achmed Akkabi vier seizoenen geleden begon met de serie Mocro Maffia, wilde hij vooral een gelaagd verhaal vertellen en jong talent de kans geven om door te breken. Als bijvangst merkte hij dat de serie ook deuren heeft geopend voor andere makers.

"Deze serie betekent heel veel voor mij", vertelt medebedenker en hoofdrolspeler Akkabi in gesprek met NU.nl. "Jong talent, beginnende regisseurs en schrijvers krijgen de kans om door te breken, Mocro Maffia dient voor hen als een springplank. En dat is het voor mij ook, dus ik ben er reuzetrots op", aldus de 38-jarige acteur, die ook bij de casting van de misdaadserie betrokken is.

Nasrdin Dchar, een goede vriend van Akkabi, speelt vanaf seizoen 1 de rol van Potlood in Mocro Maffia. Hij kan zich nog goed herinneren dat er in het begin pittige gesprekken werden gevoerd.

"Ik ben altijd bezig met stigma's en clichés. Als je het gaat hebben over een wereld waarin mensen met een Marokkaanse achtergrond de crimineel zijn, dan gaat toch mijn brein gelijk een beetje die kant op", legt Dchar uit.

"Daar heb ik hele lange gesprekken met Achmed over gevoerd, maar gelukkig kwam daar vooral uit naar voren dat we een hele gelaagde wereld willen laten zien. Een wereld die een nachtmerrie is, waarbij gezinnen verscheurd worden en jongeren ergens worden ingetrokken. Vooral die gelaagdheid vond ik persoonlijk heel belangrijk hierin. Bij het lezen van de eerste scripts met de cast merkte ik gelijk: wow, oké, dit kan echt iets heel bijzonders worden. En ook iets heel belangrijks."

'Te gek dat we het buitenland halen met deze serie'

"Het belangrijke aan de serie is ook dat je ziet hoeveel andere projecten op groen gaan door het succes van onze serie", vult Akkabi aan. "Mocro Maffia opent deuren voor allerlei andere makers, voor jonge creatievelingen, voor andere soorten content. Daarvóór was dat niet aan de hand."

Dchar: "Wij kennen ook allebei de tijd waarin letterlijk gezegd werd: ze zijn er niet, de acteurs, de makers van kleur. Dat kan niet meer gezegd worden anno 2022."

Hoewel Mocro Maffia voor Videoland werd ontwikkeld, is de serie inmiddels in een flink aantal landen te zien. "Frankrijk wacht op het tweede seizoen, Duitsland op het derde", zegt Akkabi. "Spanje komt eraan, en in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Indonesië is-ie ook te zien."

"Het is te gek dat we het buitenland halen met een serie die bedoeld was voor een Nederlandse streamingdienst met niet het grootste budget. We moeten ieder seizoen creatief zijn. Dat mensen je in één adem durven te noemen met series als Gomorra is echt een compliment voor ons allemaal."

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen is vanaf vandaag te zien op Videoland. Volgens Akkabi is het grote verschil met de eerdere drie seizoenen dat de directe omgeving van bepaalde jongeren uit de serie het heft in eigen handen gaat nemen. "De buurtgemeenschap wil een vuist maken. En dat gaat heel interessant worden."