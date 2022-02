25 jaar na het eerste deel verschijnt deze week de vijfde film in de Scream-reeks. Hoofdrolspelers Neve Campbell (48) en David Arquette (50) vinden een nieuw vervolg dat zich een kwart eeuw later afspeelt geen gek idee, vertellen ze in gesprek met NU.nl.

In de meeste slasherfilms worden jongeren of tieners achternagezeten door de moordenaar. Uitzondering op de regel zijn de nieuwe Halloween-films, waarin de inmiddels 63-jarige Jamie Lee Curtis wordt opgejaagd door haar broer, seriemoordenaar Michael Myers. Zou zo'n cast op leeftijd ook werken voor Scream?

"We lopen dan wel rond met onze looprekjes of zitten in een rolstoel", grapt Campbell. "Het kan best interessant zijn, al zullen we iets langzamer zijn."

Over 25 jaar hoeven de acteurs er niet eens per se oud uit te zien op beeld, denkt Arquette. "Dankzij de technologie is er een hoop mogelijk." Campbell: "Dat is waar. We zullen er precies hetzelfde uitzien, haha."

Het vijfde Scream-deel speelt zich 25 jaar na de eerste moorden in Woodsboro af. Het plaatsje wordt opnieuw opgeschrikt door een reeks moorden, gepleegd door de iconische 'Ghostface'. Sidney Prescott (Campbell), die in de andere delen het doelwit van de dader(s) was en inmiddels ergens anders woont, besluit na een nieuwe moord terug te keren naar Woodsboro.

169 Acteurs nieuwe Scream-film ‘doodsbang’ tijdens opnames met Ghostface

'Het is nog ranziger geworden'

De eerste vier films werden geregisseerd door horroricoon Wes Craven (A Nightmare on Elm Street). Hij overleed in 2015, dus moest er een opvolger worden gezocht. Die is gevonden in het regieduo Tyler Gillett en Matt Bettinelli-Olpin (Ready or Not), die volgens de hoofdrolspelers wat stijlveranderingen hebben aangebracht.

"Ze zorgen voor een heel goede sfeer op de set", vindt Campbell. "Dat deed Wes natuurlijk ook, maar het is leuk om te zien dat Tyler en Matt zichzelf elke minuut moeten knijpen omdat ze niet kunnen geloven dat ze dit mogen doen. En ze hebben de film nog een stuk ranziger en gewelddadiger gemaakt. Zonder af te doen aan de humor, spanning en het goede verhaal."

"Matt en Tyler hebben de versnelling nog een tandje hoger gezet", voegt Arquette toe. "De films zijn nog een stukje enger en er zitten nóg meer verwijzingen naar andere horrorfilms in."

Die referenties, waar alle delen van Scream vol mee zitten, worden ook gewaardeerd door Jack Quaid (The Boys). De zoon van Meg Ryan en Dennis Quaid speelt Richie, een van de jongeren uit de vriendengroep die wordt geteisterd door Ghostface.

"De films zijn niet alleen supervermakelijk, mensen worden er ook echt horrorfans door", vertelt de 29-jarige acteur, die dat zelf ook zo ervoer. "Het verwijst naar zo veel andere films uit hetzelfde genre die je ook gelijk wil kijken, zoals Halloween en Friday the 13th. Scream heeft echt een soort verslavend effect."

Scream gaat woensdag 2 februari in première.