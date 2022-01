Vanaf woensdag mogen mensen weer een bezoek brengen aan de bioscoop, maakte het kabinet dinsdagavond bekend. Dat zorgde direct voor lange online wachtrijen op de websites van bioscoopketens met mensen die snel een kaartje willen reserveren, schrijft Hart van Nederland.

Op sociale media delen mensen screenshots van lange wachtrijen bij onder meer Pathé, Kinepolis en Vue. Sommige mensen moesten meer dan een uur wachten voordat ze konden reserveren.

De bioscoopketens zeggen blij te zijn dat ze weer open mogen. "En we merken dat het publiek óók blij is, want het bezoek op de website loopt sinds de persconferentie storm", zegt een woordvoerder van Vue. Vooral voor de film Spider-Man: No Way Home is veel animo.

De heropening van de bioscopen gebeurt wel onder voorwaarden. Zo moeten bezoekers vanaf dertien jaar een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen. Dat betekent dat de 3G-regel weer geldt en iemand een vaccinatie- of herstelbewijs of negatieve test moet kunnen tonen. Ook is een vaste zitplaats verplicht en moeten mensen 1,5 meter afstand houden.

De bioscoopbranche is blij met de heropening maar is wel "teleurgesteld" in de voorwaarden die het kabinet daaraan stelt, zegt Boris van der Ham, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). "Wij hopen dat het kabinet iets daarvan wil loslaten zodat er meer ruimte komt om films te tonen. We gaan dit voorstellen aan de staatssecretaris, want wij kunnen gewoon veilig open."