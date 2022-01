De advocaten van Alec Baldwin de rechtbank verzocht om geen proces te voeren over de dodelijke schoten bij de opnames van de film Rust. De advocaten doen dat omdat het volgens hen om een bedrijfsongeval gaat, meldt Variety.

De advocaten hebben voor het eerst een juridisch argument aangevoerd sinds het incident op 21 oktober vorig jaar waarbij cinematograaf Halyna Hutchins omkwam en regisseur Joel Souza gewond raakte.

Het politiebureau van Santa Fe County in de Amerikaanse staat New Mexico heeft de zaak nog in onderzoek, maar er is nog geen strafvervolging ingesteld. Wel is er op 17 november een rechtszaak aangespannen door scenarioschrijfster Mamie Mitchell.

Haar aanklacht is gericht tegen Baldwin en andere producers en crewleden. Mitchell stond een paar meter van Baldwin af toen hij het pistool afvuurde en heeft het noodnummer gebeld. Ze klaagt over pijn, oorsuizingen en emotionele schade.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over Alec Baldwin

Schadevergoeding moet van staat komen

Baldwins advocaten vinden dat een schadevergoeding uitgekeerd moet worden via de arbeidsongevallenregeling van de staat, die ongelukken op het werk dekt. Zij vinden dat de claim van Mitchell uitgaat van nalatigheid.

Mitchell stelt dat Baldwin het pistool dubbel had moeten controleren en vindt dat bezuinigingen door de producenten hebben geleid tot onveilige omstandigheden. De advocaten van Baldwin voeren aan dat Mitchell geen opzettelijke handeling kan aanwijzen die tot de schietpartij heeft geleid.