Chiem van Houweningen en Marina de Vos, de oorspronkelijke schrijvers van de BNNVARA-hit Oppassen!!!, zijn betrokken bij de doorstart van de serie waar momenteel aan wordt gewerkt. Ook heeft acteur Matijs Jansen, die in de hitserie zoon Rik speelde, al toegezegd mee te doen aan het project.

Dat heeft Annette Barlo maandag desgevraagd gemeld. Barlo ontwikkelt het project samen met haar man, tv-producent Frank Timmer. De actrice zal zelf terugkeren als dochter Anna Bol. Er ligt een concreet plan voor de doorstart bij de NPO, die volgens Barlo zeer enthousiast heeft gereageerd.

Oppassen!!! was eind vorige eeuw twaalf jaar te zien bij de VARA en was een van de langstlopende Nederlandse comedyseries. De serie ging over de familie Bol-Buys die, met socialistische opa Willem en conservatieve opa Henry aan kop, samen in een herenhuis in Rotterdam woont.

"Ik denk dat de tijd rijp is voor weer een serie als Oppassen!!!", stelt Annette Barlo. "Het succes zat hem in de herkenbaarheid, de gezelligheid en de kleine probleempjes. Wat er ook gebeurde, aan het einde van de aflevering was alles weer goed. En het was een serie waarvoor het hele gezin op zaterdagavond voor de televisie kroop."

Het is de bedoeling dat de nieuwe versie weer gaat over drie generaties binnen één gezin. Barlo en Jansen, die in de oorspronkelijke serie de jonge kinderen waren, vormen nu de tweede generatie. Wie de opa's gaan vertolken, kan Barlo nog niet zeggen. De oorspronkelijke opa-acteurs, Coen Flink en Ben Hulsman, zijn inmiddels overleden. Ook Fred Vaassen, die het populaire personage 'hapkar Harry' speelde, overleed een paar jaar geleden.

Van Houweningen en De Vos gaan niet alle scenario's schrijven, maar zullen een team van jonge schrijvers begeleiden en aansturen. Het is de bedoeling dat ook voor de rest van de crew relatief jonge makers worden gevraagd. Het is nog niet bekend wanneer de reboot van Oppassen!!! op televisie te zien zal zijn.