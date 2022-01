Twee boze fans van Ana de Armas hebben filmstudio Universal aangeklaagd. Zij eisen 5 miljoen dollar (ruim 4,4 miljoen euro), omdat ze zich bedrogen voelen, melden Amerikaanse media. De actrice was wel in de trailer van de film Yesterday te zien, maar haalde niet de eindmontage van de bescheiden hit.

Yesterday gaat over een muzikant (Himesh Patel) die opeens als enige ter wereld de muziek van The Beatles kent. Met de hits van John, Paul, George en Ringo wordt hij een wereldster.

De Armas speelde een potentiële flirt van de zanger. De scène met de 33-jarige actrice, nu bekend van onder meer Knives Out en de Bond-film No Time To Die, zijn opgenomen voordat zij was doorgebroken bij het grote publiek.

Scenarioschrijver Richard Curtis legde eerder uit dat de scène met de actrice eruit is gehaald, omdat het testpubliek er negatieve reacties op had. Ze vonden het niet leuk dat de muzikant flirtte met een ander personage dan het vrouwelijke hoofdpersonage (gespeeld door Lily James).

De twee fans zeggen 3,99 dollar te hebben betaald om De Armas in de film te zien, maar zij kwamen bedrogen uit. Zij beschuldigen Universal van bedrog met de "misleidende trailer". Ze eisen de 5 miljoen dollar "namens alle getroffen consumenten".