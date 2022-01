Disney is bezig met een liveactionbewerking van de klassieke animatiefilm The Aristocats, zo meldt Variety.

Regisseur Will Gluck, die eerder de liveactionfilm Peter Rabbit maakte en scenarioschrijver Keith Bunin, verantwoordelijk voor de Disney-animatie Onward, werken samen aan het script van The Aristocats.

De originele film uit 1970 - over een kattenfamilie in Parijs - was een kassucces met een brutowinst van in totaal 191 miljoen dollar (ruim 168 miljoen euro).

The Aristocats staat ook bekend om zijn liedjes, waaronder Ev'rybody Wants to Be a Cat en de gelijknamige titelsong.

De afgelopen jaren heeft Disney zich al vaker gewaagd aan liveactionremakes van klassiekers zoals Dumbo, Aladdin, The Lion King, Jungle Book en Mulan.