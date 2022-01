Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Deze week is de grootste release deel 1 van het allerlaatste seizoen van de crimeserie Ozark.

Series

Ozark (seizoen 4)

In deel 1 van het laatste seizoen van Ozark stapelen de problemen zich op voor Marty en Wendy. Voor een nieuwe klus zoekt de witwasfamilie hulp, maar niemand is bereid om met hen samen te werken.

131 Ozark: Season 4 | Part 1 Trailer | Netflix

Our Beloved Summer (seizoen 1)

In Our Beloved Summer maken twee studenten, die een relatie hebben, een documentaire. Nadat ze uit elkaar zijn gaan, spreken ze af elkaar nooit meer te zien. Tien jaar later gaat de documentaire echter viraal, dus hebben ze geen andere keuze dan weer met elkaar afspreken.

DOTA: Dragon's Blood (seizoen 2)

DOTA: Dragon's Blood vertelt het verhaal van een dappere drakenridder die tegen een dodelijke demoon vecht. De enige manier om deze kwaadaardige vijand te verslaan, is door de kracht van de draak te gebruiken. De serie is gebaseerd op de populaire game DOTA.

Films

The Royal Treatment (2022)

De eigenzinnige kapster Isabella wordt in The Royal Treatment gevraagd om de styling te doen op het huwelijk van prins Thomas. De jonge troonopvolger is direct onder de indruk van de frisse verschijning en zij helpt hem om zich meer open te stellen. De twee beginnen langzaam gevoelens voor elkaar te krijgen en dat zet zijn gearrangeerde huwelijk op het spel.

The Mauritanian (2021)

The Mauritanian vertelt het waargebeurde verhaal van een man die veroordeeld werd voor de 9/11-aanslagen en zonder rechtspraak gevangen werd gezet in Guantanamo Bay. Maar hij staat er niet alleen voor, want advocaat Nancy Hollander en assistent Teri Duncan proberen er een stokje voor te steken.

Amandla (2022)

De Zuid-Afrikaanse film Amandla ('kracht' in het Zoeloe) draait om twee broers die in hun jeugd een tragische gebeurtenis hebben meegemaakt. Als volwassenen komen ze na een misdaad tegenover elkaar te staan en moeten ze allebei een belangrijk besluit nemen.

112 Bekijk hier de officiële trailer van Amandla

Deze films en series verschenen deze week ook op Netflix:

Inspector Koo (seizoen 1)

Mighty Express: Problemen in Sporendorp (2022)

The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman (2022)

The Future Diary (seizoen 1)

The Crazies (2010)

La Divina Gula (seizoen 1)

Too Hot To Handle (seizoen 3)

Midnight Asia: Eat Dance Dream (seizoen 1)

Babamin Kemani (2022)

Temporada de Verao (seizoen 1)

München: Im Angesicht des Krieges (2021)