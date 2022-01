Ian Alexander Jr., de 26-jarige zoon van de Amerikaanse actrice Regina King, is overleden. King laat aan het tijdschrift People weten dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd.

De 51-jarige actrice, bekend van onder meer de film If Beale Street Could Talk en de serie American Crime, zegt in een verklaring dat zij en haar familie "helemaal kapot" zijn door het verlies. "Hij was zo'n groot lichtpunt en bekommerde zich enorm om het geluk van anderen."

Ian was de enige zoon van King. De actrice kreeg hem met haar ex-man, muziekproducent Ian Alexander Sr.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).