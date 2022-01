Acteur en stand-upcomedian Louie Anderson is vrijdag op 68-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De woordvoerder van de Amerikaanse acteur laat dit weten aan The Hollywood Reporter.

Anderson overleed vrijdagochtend (lokale tijd) in Las Vegas, waar hij in een ziekenhuis werd behandeld.

Anderson brak in eerste instantie door als stand-upcomedian. Hij verscheen in 1984 voor het eerst in The Tonight Show. Zijn doorbraak als acteur volgde in 1988, toen hij samen met Eddie Murphy te zien was in Coming To America. In 2021 speelde hij wederom de rol van Maurice in het tweede deel Coming 2 America.

In de jaren negentig ontwikkelde de in Minnesota opgegroeide Anderson zijn eigen animatieserie Life With Louie, gebaseerd op zijn eigen jeugd. De serie liep drie jaar en won twee Emmy's. In Nederland zond FOX Kids het programma uit. Van 1999 tot en met 2002 presenteerde hij de spelshow Family Feud op Amerikaanse televisie.

In 2016 werd Anderson gecast voor de rol van Christine Baskets in de serie Baskets. Hij vertolkte deze rol tot en met 2019. Het leverde hem een Emmy voor beste acteur in een bijrol in een comedyserie op.