Lena Dunham zou graag een vervolg op haar HBO-serie Girls maken. De bedenker en hoofdrolspeelster wil met een reboot komen waarin de personages een stuk ouder zijn, zegt ze tegen The Hollywood Reporter.

Dunham begon er serieuzer over na te denken nadat ze het onlangs verschenen vervolg op Sex and the City had gezien. In And Just Like That... zijn de personages geen dertigers, zoals in de originele serie, maar vijftigplussers.

"Het was zo mooi om deze vrouwen weer samen te zien en te zien hoe ze omgingen met seksualiteit op middelbare leeftijd", zegt de actrice. "Deze vrouwen kunnen voor mij niets fout doen."

De reboot van Girls, een serie over vier vriendinnen van rond de twintig die tussen 2012 en 2017 liep, laat nog even op zich wachten. "We weten allemaal dat de tijd nog niet rijp is. Ik wil dat het op een moment komt dat de levens van de personages daadwerkelijk zijn veranderd."

Concrete plannen voor een vervolg liggen er volgens HBO nog niet. Wel zijn er "informele gesprekken" met Dunham gevoerd.