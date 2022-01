De langverwachte prequelserie van The Lord of the Rings heeft de titel The Rings of Power gekregen. Het drama, dat meerdere seizoenen krijgt, gaat op 2 september in première, heeft streamingdienst Amazon Prime woensdag bekendgemaakt.

De serie vertelt de voorgeschiedenis van de bekende verhalen uit de boeken De Hobbit en In de ban van de ring van J.R.R. Tolkien.

"The Lord of the Rings: The Rings of Power verenigt alle belangrijke verhalen van de Tweede Era van Midden-aarde: het smeden van de ringen, de opkomst van Sauron, het epische verhaal van Númenor en het Laatste Bondgenootschap van elfen en mensen", zeggen producenten J.D. Payne en Patrick McKay.

"Tot nu toe heeft het publiek op het scherm alleen het verhaal van de Ene Ring gezien. Maar voordat er één was, waren er vele... En we zijn verheugd om het verhaal van alle te kunnen delen."

De cast bestaat gedeeltelijk uit een groep lokale acteurs uit Nieuw-Zeeland. De rest komt uit Australië, Sri Lanka, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Onder anderen de Britse komiek Lenny Henry en Peter Mullan, bekend van Ozark en Westworld, spelen een rol.