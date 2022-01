De Franse acteur Gaspard Ulliel is woensdag op 37-jarige leeftijd overleden na een skiongeluk in het zuidoosten van Frankrijk. Volgens Le Parisien werd hij dinsdag na het ongeluk met spoed naar een ziekenhuis in Grenoble gebracht, waar hij een dag later overleed.

Ulliel kreeg internationale bekendheid door zijn rol in Un long dimanche de fiançailles (2004). De film gaat over een meisje (Audrey Tautou) dat op zoek gaat naar haar verloofde (Ulliel) die tijdens de Eerste Wereldoorlog is verdwenen in de loopgraven.

In 2007 vertolkte Ulliel de rol van Hannibal Lecter in Hannibal Rising, de prequel waarin de jeugd van de beroemde kannibaal uit de doeken wordt gedaan. De Franse acteur was na Anthony Hopkins de tweede persoon om Lecter gestalte te geven. In 2014 speelde Ulliel modeontwerper Yves Saint Laurent in de film Saint Laurent.

Ulliel won in zijn carrière meerdere César Awards, de belangrijkste filmprijzen in Frankrijk. Hij viel in de prijzen voor zijn acteerprestaties in Un long dimanche de fiançailles en Juste la fin du monde. De acteur rondde onlangs de opnames voor Moon Knight af. De Marvel-miniserie zou later dit jaar te zien moeten zijn.

De Fransman was naast acteur ook model. Hij was onder meer het gezicht van het Franse merk Longchamp en het parfum Blue de Chanel.

Ulliel had sinds 2013 een relatie met het Franse model Gaelle Pietri. Het stel werd in 2016 ouders van een zoon.