Géza Weisz en Holly Mae Brood gaan de hoofdrollen vertolken in de Netflix-film The Takeover. Het is volgens Netflix de eerste Nederlandse actiefilm die door de streamingdienst wordt gemaakt.

De film draait om een hacker die per ongeluk een internationaal crimineel netwerk platlegt. Brood speelt hacker Mel die op de vlucht slaat met haar blind date van de avond ervoor, gespeeld door Weisz.

De opnames zijn deze week van start gegaan in Rotterdam, melden Netflix en producent Fiction Valley. De film is geschreven door Tijs van Marle (Mees Kees) en wordt geregisseerd door Annemarie van de Mond (Smeris, Gewoon vrienden). Bijrollen zijn er voor Walid Benmbarek, Susan Radder, Frank Lammers en Noortje Herlaar.

Volgens director content Janey van Ierland is The Takeover de eerste Netflix Original-actiefilm van Nederlandse bodem. De film zal eind 2022 op de streamingdienst te zien zijn.